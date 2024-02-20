Гордон поругался с Барановской

Есть и те, кто считает, что Гордон и Барановская «притворяются грубоватыми» ради эфиров, а в жизни так себя не ведут. Однако, все указывает на то, что оба перед публикой настоящие. Так, например, однажды Александр позволил себе высказаться в том же тоне и по отношению к самой Юле. «Вот теперь закрой рот и слушай, что я тебе скажу», — заявил он своей коллеге, а та опубликовала кадр программы у себя на страничке.