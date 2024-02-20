«Слушай, что я тебе скажу», — Гордон поругался с Барановской
Очень часто публика обсуждает поведение звезд программы «Мужское/Женское» Александра Гордона и Юлии Барановской, который порой очень резко высказываются в адрес участников и позволяют себе публично осудить их за те или иные действия. Народ, смотря выпуски шоу, делится на две категории: на тех, кто поддерживает ведущих, требуя больше хлеба и зрелищ и мечтая о вселенской справедливости и на тех, кто в шоке с «вседозволенности» телезвезд.
Есть и те, кто считает, что Гордон и Барановская «притворяются грубоватыми» ради эфиров, а в жизни так себя не ведут. Однако, все указывает на то, что оба перед публикой настоящие. Так, например, однажды Александр позволил себе высказаться в том же тоне и по отношению к самой Юле. «Вот теперь закрой рот и слушай, что я тебе скажу», — заявил он своей коллеге, а та опубликовала кадр программы у себя на страничке.
Девушка грустно подметила: «Так и живем». Похоже, что всерьез нападки друга по съемочной площадке Юля не воспринимает, иначе ответила бы скандалом на скандал. Впрочем, за исключением споров в рамках эфира, публика уверена, что дуэт из Барановской и Гордона получился весьма гармоничный. Оба — борцы за справедливость, оба всегда встают на сторону тех, кто нуждается в помощи.