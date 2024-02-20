Якубович нагрубил журналистке

Телеведущий Леонид Якубович резко ответил журналистке на вопрос о человеческих качествах его близких. Видео опубликовал портал «Страсти».

По данным портала, инцидент произошел в кинотеатре «Октябрь», перед премьерой фильма «Командир» о Герое Советского Союза Геннадии Зайцеве.

На кадрах ролика Якубович подходит к журналистам и отвечает на их вопросы.

Корреспондент спросила у него о том, кого он считает настоящими героями. В ответ телеведущий пояснил, что таковыми полагает своих друзей и свою семью.

Вместе с тем, следующий вопрос, о человеческих качествах близких людей, вызвал у артиста негативную реакцию.

«Сами подумайте, что вы спрашиваете», — ответил Якубович и отошел от журналистов.