Якубович нагрубил журналистке на премьере

Вопрос журналистки на премьере вывел Якубовича из себя
Телеведущий Леонид Якубович стал гостем премьеры фильма «Командир» в Москве. Об этом сообщают «Страсти».
Журналистка издания спросила у ведущего, кто для него истинный герой и какие качества отличают таких людей. Однако вопрос вывел Леонида Якубовича из себя.
«Сами подумайте, что вы спрашиваете», — высказался ведущий.
В декабре Леонид Якубович вспомнил, как однажды ему пришлось сбрить усы.
«Мне показалось, что один ус короче другого. Я его сбрил. Потом левый стал короче правого... В результате, минут через десять, я глянул на себя в зеркало и обнаружил Гитлера. Я страшно испугался и сбрил все», — вспомнил бессменный ведущий программы «Поле чудес».
Якубович добавил, что после случившегося его не узнал даже старый приятель, а сам телеведущий ощущал себя так, будто ходит по улице без штанов. Кроме того, телеведущий вспомнил, что сама привычка носить усы появилась у него случайно.