Якубович нагрубил журналистке на премьере

Журналистка издания спросила у ведущего, кто для него истинный герой и какие качества отличают таких людей. Однако вопрос вывел Леонида Якубовича из себя.

«Мне показалось, что один ус короче другого. Я его сбрил. Потом левый стал короче правого... В результате, минут через десять, я глянул на себя в зеркало и обнаружил Гитлера. Я страшно испугался и сбрил все», — вспомнил бессменный ведущий программы «Поле чудес».

Якубович добавил, что после случившегося его не узнал даже старый приятель, а сам телеведущий ощущал себя так, будто ходит по улице без штанов. Кроме того, телеведущий вспомнил, что сама привычка носить усы появилась у него случайно.