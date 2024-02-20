Александр Ревва уехал из России

После начала СВО Александр Ревва ушел в тень. Артист отказался поддерживать спецоперацию и уехал в Европу. Спустя полгода вернулся и планировал отправиться в турне по городам России. Но концерты отменили один за другим.

Шоумен выступал на закрытых вечеринках, изредка выходил в свет вместе с семьей, например, недавно появился на премьере фильма. А теперь и вовсе решил уехать из страны. Семья отправилась в Бразилию.