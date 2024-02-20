Александр Ревва уехал из России
После начала СВО Александр Ревва ушел в тень. Артист отказался поддерживать спецоперацию и уехал в Европу. Спустя полгода вернулся и планировал отправиться в турне по городам России. Но концерты отменили один за другим.
Шоумен выступал на закрытых вечеринках, изредка выходил в свет вместе с семьей, например, недавно появился на премьере фильма. А теперь и вовсе решил уехать из страны. Семья отправилась в Бразилию.
В личном блоге юморист поделился кадром, который был сделан во время прогулки по самому знаменитому пляжу Рио-де-Жанейро — Копакабана. Он исследовал окрестности вместе с женой Анжеликой. Пара держалась за руки и мило улыбалась.