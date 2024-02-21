В США невестка Орбакайте сделала селфи и оказалась в центре скандала

Жена Никиты Преснякова (внук Пугачевой) и невестка Кристины Орбакайте Алена Краснова сфотографировалась на балконе, желая показать красоту американского города, однако оказалась в центре скандала, пишет KP.RU. Издание также опубликовало снимок, который многие фанаты осудили.

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На пейзаж за спиной девушки мало кто обратил внимание. Всем бросилось в глаза очевидное - Краснова забыла надеть нижнее белье.

В кадр попала грудь. А то, что оказалось под белым облегающим топом, девушка решила не скрывать.