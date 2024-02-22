«Это не прачечная»: в ДНР объявили бойкот собравшейся «отмыться» Ивлеевой

Общественники в Донецке выступили против приезда блогера Анастасии Ивлеевой в ДНР, их видеообращение в своем Telegram-канале опубликовал военкор Андрей Руденко. Пожелавшей «отмыться» от позора после «голой» вечеринки ведущей посоветовали собирать чемодан и уезжать в Израиль. Ивлеевой напомнили, что ДНР — это «не прачечная», а в зоне СВО ее никто не ждет.

Мы хотели бы порекомендовать не планировать впредь посещение ДНР. У вас было 10 лет для того, чтобы совершить этот визит. Но по известным всем причинам вам необходимо обелить свою репутацию и посетить нас именно сейчас. Ответственно вам заявляем, что ДНР — это не прачечная, где любой опорочивший свою честь маргинал <...> не может пользоваться ситуацией и посещать с какими-то жалкими подачками зону боевых действий, — сказали жители.

Общественники подчеркнули, что они против Ивлеевой и против любого рода «голых» вечеринок. Свое обращение они закончили словами «чемодан, вокзал, Израиль».