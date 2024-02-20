Музыкальный критик рассказал о вкладе группы «Любэ» в культуру

Группа «Любэ» — это воплощение патриотического духа. При чем они продвигали эту тематику задолго до того, как это стало трендом. Группа начала выступать на рождественских встречах. Алла Пугачева тогда предложила Расторгуеву выйти на сцену в военной форме и это на долгие годы стало его визитной карточкой. Образы и песни «Любэ» пропагандировали патриотизм среди населения, и их музыка до сих пор звучит лейтмотивом. Она поднимает дух военных и тех, кто ждет их дома, — сказал Бабичев.