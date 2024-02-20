Музыкальный критик рассказал о вкладе группы «Любэ» в культуру
Группа «Любэ» продвигала тему патриотизма задолго до того, как это стало трендом и внесла огромный вклад в российскую культуру, рассказал NEWS.ru музыкальный критик, продюсер Евгений Бабичев. По его словам, репертуар коллектива долгие годы поднимает дух военных и их родственников.
Группа «Любэ» — это воплощение патриотического духа. При чем они продвигали эту тематику задолго до того, как это стало трендом. Группа начала выступать на рождественских встречах. Алла Пугачева тогда предложила Расторгуеву выйти на сцену в военной форме и это на долгие годы стало его визитной карточкой. Образы и песни «Любэ» пропагандировали патриотизм среди населения, и их музыка до сих пор звучит лейтмотивом. Она поднимает дух военных и тех, кто ждет их дома, — сказал Бабичев.
Музыкальный критик добавил, что любовь к родине — это концепт и главная идея группа. В качестве примера он привел песню «Конь», которую россияне воспринимают, как народную.
Они уже вписали свое имя в историю нашей музыки. И культурный код уже сложно представить без них, — заключил Бабичев.
Сейчас группа «Любэ» с грандиозным размахом готовится отметить свой 35-й день рождения. В честь праздника они устраивают марафон концертов в разных городах России.
Ранее лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев рассказал, как во время гастролей в Челябинской области купил грузовик для бойцов интернациональной бригады «Пятнашка» под командованием Героя ДНР Ахры Авидзбы, с которым давно дружит. Идея такого подарка пришла к нему во время выступления в Миассе, где находится автомобильный завод «Урал».