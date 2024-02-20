Юрист объяснил, почему нет оснований конфисковать замок Пугачевой

Юрист Краснов объяснил, почему нет законных оснований конфисковать замок Пугачевой и Галкина*
Оснований для конфискации имущества у Аллы Пугачевой и Максима Галкина* в рамках подписанного президентом РФ «закона о негодяях» нет. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал юрист Дмитрий Краснов.
Он отметил, что подписанный Владимиром Путиным закон вносит изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Он позволяет лишать признанных виновными лиц имущества и почетных званий.
— К указанным видам ответственности могут быть привлечены только те граждане, которые признаны виновными в распространении фейковой информации о российской армии, а также в публичных призывах к деятельности, направленной против государственной безопасности. Насколько мне известно, Следственный комитет отказался возбуждать дело в отношении Аллы Пугачевой и Максима Галкина* после проведения проверки по статье о фейках об армии, не найдя оснований для такой меры, — пояснил Краснов.
Следовательно, говорить о том, что они подпадают под статью о конфискации, как минимум неправомерно, пояснил эксперт.
Он напомнил, что у Пугачевой даже нет статуса иностранного агента.
Ранее думский депутат Дмитрий Гусев заявил, что певицу Аллу Пугачеву и юмориста Максима Галкина* следует лишить замка в подмосковной деревне Грязь. Он также отметил, что нужно изучить эту возможность через закон о конфискации за фейки о ВС России.
*Внесен Минюстом в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.