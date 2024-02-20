Юрист объяснил, почему нет оснований конфисковать замок Пугачевой

— К указанным видам ответственности могут быть привлечены только те граждане, которые признаны виновными в распространении фейковой информации о российской армии, а также в публичных призывах к деятельности, направленной против государственной безопасности. Насколько мне известно, Следственный комитет отказался возбуждать дело в отношении Аллы Пугачевой и Максима Галкина* после проведения проверки по статье о фейках об армии, не найдя оснований для такой меры, — пояснил Краснов.