Стало известно о скандале вокруг концерта Нюши во Владивостоке

Вокруг концерта певицы Нюши во Владивостоке разгорелся скандал. Об этом стало известно Vladivostok1.ru.

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Местных жителей возмутил откровенный наряд танцовщиц на шоу исполнительницы во время открытия спортивных игр «Дети Приморья». Девушки надели темные комплекты нижнего белья и прозрачные боди со стразами. В соцсетях сочли одежду подтанцовки вызывающей и неуместной на мероприятии, посвященном детям.

Ситуацию прокомментировал Vlsdivostok1.ru священник храма имени Николая Чудотворца Павел Иванчин. Он заявил, что отсутствие цензуры на эстраде плохо влияет на детей.

«Православие характеризуется глубоким уважением к традициям, ценностям скромности и целомудрия», — подчеркнул священник.

На произошедшее также обратил внимание руководитель забайкальского отделения федерального банка «Открытие» Станислав Красноярский.

«Мне вот интересно, кого-то за это уволят? Так-то на 135 статью УК РФ тянет», — написал он в своем Telegram.