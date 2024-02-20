Алсу объяснила, почему в детстве не любила свое имя

«В детстве не любила свое имя, считала его странным...ну как так, даже не склоняется?! Я — Алсу, пойдем к Алсу, мы с Алсу...А оказывается, оно мне очень подходит и даже цвет розовый сильно полюбила. Алсу — «розовая вода», — поделилась исполнительница, опубликовав фото с букетом цветов.

Звезда родилась в татарском городе Бугульма, отец певицы — бизнесмен Ралиф Рафилович, а мать — архитектор Разия Исхаковна. Знаменитость росла в многодетной семье, у артистки три брата: единокровный Руслан Сафин и родные Марат и Ренард Сафины. Певица неоднократно говорила поклонникам, что дружна с ними и старается чаще встречаться.

По словам Алсу, она с детства мечтала создать такую же крепкую семью и стать многодетной матерью. В 2006 году она вышла замуж за бизнесмена Яна Абрамова, в браке у них появились две дочери и сын. В 2023 году в сети появились слухи о разладе в отношениях супругов, однако позже артистка, уклоняясь от прямого ответа, заявила, что у нее хорошие отношения с предпринимателем и перевела тему обсуждения.