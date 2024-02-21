Рэпер Matrang (Алан Хадзарагов) прилетел в Россию из Таиланда. Как сообщает Telegram-канал Shot, исполнителя заметили в аэропорте Шереметьево, откуда его отвезли в клинику для лечения наркотической зависимости.

Музыканта встретили родители с сестрой, которые помогли ему покинуть Шереметьево через бизнес-зал, избежав лишнего внимания. Сейчас родственники собирают средства на лечение Хадзарагова.

Напомним, что 19 февраля Matrang задержали на острове Пхукет и доставили в отделение полиции для проверки документов. СМИ в публикациях отмечали странное поведение Алана в последнее время — он сбрил брови, сделал татуировку на лице и просил поклонников переводить ему деньги. Сам исполнитель в соцсетях утверждал, что средства нужны были на помощь некоему тайцу, который в результате обиделся на него и «решил вызвать полицейских».