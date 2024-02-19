Известная американская певица упала во время исполнения песни Open Your Heart. Исполнительница не пострадала, пишет Daily Mail.

Инцидент произошел во время шоу на Climate Pledge Arena в Сиэтле.

На кадрах видео танцор на шпильках, в кружевных шортах и рваных колготках подходит к сидящей на стуле 65-летней певице, хватает стул и тащит его. Затем мужчина теряет равновесие, падает и роняет Мадонну.

Исполнительница переворачивается на живот, задорно смеется и продолжает петь песню. Через некоторое время члены группы помогают ей подняться и снова сесть на стул.

«Она чертова профессионалка. Все ее усилия направлены на то, чтобы развлечь нас. Вы должны любить ее. Она невероятна», — отметили ее поклонники в комментариях под видео на англоязычных ресурсах.

Пользователи заметили также, что своим дерзким смехом Мадонна спасла выступление.