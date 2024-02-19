Момент падения 65-летней американской певицы Мадонны попал на видео
Известная американская певица упала во время исполнения песни Open Your Heart. Исполнительница не пострадала, пишет Daily Mail.
Инцидент произошел во время шоу на Climate Pledge Arena в Сиэтле.
На кадрах видео танцор на шпильках, в кружевных шортах и рваных колготках подходит к сидящей на стуле 65-летней певице, хватает стул и тащит его. Затем мужчина теряет равновесие, падает и роняет Мадонну.
Исполнительница переворачивается на живот, задорно смеется и продолжает петь песню. Через некоторое время члены группы помогают ей подняться и снова сесть на стул.
«Она чертова профессионалка. Все ее усилия направлены на то, чтобы развлечь нас. Вы должны любить ее. Она невероятна», — отметили ее поклонники в комментариях под видео на англоязычных ресурсах.
Пользователи заметили также, что своим дерзким смехом Мадонна спасла выступление.
Напомним, что летом прошлого года певица была госпитализирована с тяжелым заболеванием. На фоне этого ей пришлось перенести начало тура с июля на октябрь.