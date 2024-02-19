Отмену «Би-2» в Турции объяснили

«Я сейчас нахожусь в Кемере, но на концерт группы "Би-2" не собирался, даже не знал, что он будет. Почему отменили? Наверное, есть некая солидарность у тех, кто находится наверху. Понятно, кто на чьей стороне, так что все закономерно. На Турцию никто давить не будет. Я часто здесь бываю и вижу, что это свободолюбивые, уверенные в себе люди. Всю жизнь они были нам некими противниками, мы вели много войн. Если они это сделали, то как-то по-своему понимают действия наших властей. Геополитика видна на таких мелочах, как концерт "Би-2"», - сказал Бурлаков, ранее являвшийся продюсером группы «Мумий Тролль» и Земфиры (признана в РФ иноагентом).