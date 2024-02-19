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Российская певица получила травму на съемках экстремального шоу

Певица и бывшая солистка группы «Тутси» Анастасия Крайнова получила травму на съемках экстремального реалити-шоу. Об этом она рассказала «Пятому каналу».

Экс-солистка «Тутси» получила травму на съемках экстремального шоу
© Lenta.ru

По словам артистки, на одном из испытаний она сломала ребро.

«Слава богу, это было без смещения, но да, была такая история. Все нормально, все уже зажило, как видите, я дышу», — поделилась она, отметив, что все равно продолжила съемки в проекте.

При этом не уточняется, на каком из этапов шоу певица получила травму.

Ранее российский певец Егор Крид (настоящее имя — Егор Булаткин) пожаловался на проблемы со здоровьем. Музыкант признался, что стал замечать у себя приступы головокружения.

Шоу-бизнес
Анастасия Крайнова
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