«Жду всех на концертах»: Королева возвращается в Россию
Наташа Королева вновь пакует чемоданы. Певица возвращается из США в Россию, о чем поспешила сообщить своим поклонникам в соцсетях.
«Майами, до свидания! Жду всех на своих концертах в феврале, марте и апреле», — написала звезда.
Во Флориду Наташа ездила по особому поводу — поздравляла маму Людмилу Порывай с днем рождения. Родительница певицы живет в США уже несколько десятков лет — перебралась туда из Киева еще в 90-х.
Напомним, в середине января в Сети разгорелся скандал. Фанаты заподозрили, что Королева уехала в США на ПМЖ. Но артистка поспешила заверить злопыхателей, что обязательно вернется в Москву.