Королева возвращается в Россию

Наташа Королева вновь пакует чемоданы. Певица возвращается из США в Россию, о чем поспешила сообщить своим поклонникам в соцсетях.

«Майами, до свидания! Жду всех на своих концертах в феврале, марте и апреле», — написала звезда.

Во Флориду Наташа ездила по особому поводу — поздравляла маму Людмилу Порывай с днем рождения. Родительница певицы живет в США уже несколько десятков лет — перебралась туда из Киева еще в 90-х.