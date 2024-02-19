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«Жду всех на концертах»: Королева возвращается в Россию

Наташа Королева вновь пакует чемоданы. Певица возвращается из США в Россию, о чем поспешила сообщить своим поклонникам в соцсетях.

Королева возвращается в Россию
© globallookpress.com

«Майами, до свидания! Жду всех на своих концертах в феврале, марте и апреле», — написала звезда.

Во Флориду Наташа ездила по особому поводу — поздравляла маму Людмилу Порывай с днем рождения. Родительница певицы живет в США уже несколько десятков лет — перебралась туда из Киева еще в 90-х.

Напомним, в середине января в Сети разгорелся скандал. Фанаты заподозрили, что Королева уехала в США на ПМЖ. Но артистка поспешила заверить злопыхателей, что обязательно вернется в Москву.

Шоу-бизнес
Людмила Порывай
Наташа Королева
Россия
Майами
Соединенные Штаты