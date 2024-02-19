В Турции отменили выступление «Би-2»

Выступления в рамках четырехдневного музыкального фестиваля группы «Би-2» в турецком Кемере отменили. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot. Газета.Ru

Мероприятие под названием «Каникулы с Би-2» должно было состояться в конце апреля в пятизвездочном отеле Marti Myra в турецком городе Кемер. Ведущими должны были стать актеры Алекс Дубас и Максим Виторган, а стоимость билетов на фестиваль вместе с проживанием в гостинице варьировалась от 289 до 379 тысяч рублей. Lenta.ru

Сейчас участники коллектива находятся в Испании. Они заявили, что наслаждаются побережьем и пишут новые песни. NSN.FM