В Турции отменили выступление «Би-2»

Выступления в рамках четырехдневного музыкального фестиваля группы «Би-2» в турецком Кемере отменили. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

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Фестиваль «Каникулы с Би-2» должен был проходить с 24 по 28 апреля в пятизвездочном отеле Marti Myra. Вести шоу должны были Алекс Дубас и Максим Виторган.

Билеты с проживанием в отеле можно было приобрести по стоимости от 289 до 379 тысяч рублей на все дни.

Известно, что на данный момент билеты на фестиваль все еще продаются.

25 января в Таиланде задержали участников группы «Би-2». Власти приняли соответствующее решение в связи с проведением концертов музыкального коллектива в Паттайе и провинции Пхукет. Как выяснилось, у артистов не было разрешения на работу.