В Госдуме предложили конфисковать замок у Пугачевой и Галкина

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев призвал МВД проверить, можно ли изъять замок эмигрировавших Аллы Пугачевой и ее мужа, комика Максима Галкина (признан иноагентом в РФ) по новому закону о конфискации имущества иноагентов.

Сейчас роскошный дворец стоимостью около миллиарда рублей в поселке Грязь по прежнему оформлен на юмориста, передает телеграм-канал Shot. Звездные супруги так и не смогли его продать. В свой последний визит на родину Примадонна останавливалась там, но в остальное время замок пустует.