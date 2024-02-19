В Госдуме предложили конфисковать замок у Пугачевой и Галкина
Депутат Госдумы Дмитрий Гусев призвал МВД проверить, можно ли изъять замок эмигрировавших Аллы Пугачевой и ее мужа, комика Максима Галкина (признан иноагентом в РФ) по новому закону о конфискации имущества иноагентов.
Сейчас роскошный дворец стоимостью около миллиарда рублей в поселке Грязь по прежнему оформлен на юмориста, передает телеграм-канал Shot. Звездные супруги так и не смогли его продать. В свой последний визит на родину Примадонна останавливалась там, но в остальное время замок пустует.
Поэтому после принятия нового закона в Госдуме предложили рассмотреть вопрос о конфискации недвижимости уехавшего комика — за фейки об армии. Гусев отметил, что Пугачева и Галкин «давно идут против своего народа». Также депутат считает, что певицу надо лишить еще и звания народной артистки.