Зверев прокомментировал скандальную вечеринку блогера Ивлеевой

Стилист Сергей Зверев прокомментировал скандальную вечеринку блогера Насти Ивлеевой, участники которой оказались в немилости из-за участия в мероприятии.

В разговоре с MSK1.RU Зверев вспомнил, что российские знаменитости участвовали в мероприятиях и похуже, чтобы удержаться на плаву. Более того, они выходили на сцену в более откровенных нарядах. Например, певец Валерий Леонтьев во время одного из своиъх выступлений вышел к зрителям в узеньких трусиках.

«О голой вечеринке чего только не говорят… Думаю, что эту ситуацию понимают те, кто знает об армии не понаслышке», - высказался Зверев и напомнил, что сам он служил в напряженное время, поэтому ему объяснять ничего не надо.

В то же время стилист уверен, что тема себя исчерпала и развивать ее дальше не стоит.

«Допустили ошибку, которая послужила всем уроком, выводы сделаны. Все всё поняли. Единственное, извинения звезд выглядели после унизительно», - добавил он.