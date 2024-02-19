Стилист Сергей Зверев прокомментировал скандальную вечеринку блогера Ивлеевой
Стилист Сергей Зверев прокомментировал скандальную вечеринку блогера Насти Ивлеевой, участники которой оказались в немилости из-за участия в мероприятии.
В разговоре с MSK1.RU Зверев вспомнил, что российские знаменитости участвовали в мероприятиях и похуже, чтобы удержаться на плаву. Более того, они выходили на сцену в более откровенных нарядах. Например, певец Валерий Леонтьев во время одного из своиъх выступлений вышел к зрителям в узеньких трусиках.
«О голой вечеринке чего только не говорят… Думаю, что эту ситуацию понимают те, кто знает об армии не понаслышке», - высказался Зверев и напомнил, что сам он служил в напряженное время, поэтому ему объяснять ничего не надо.
В то же время стилист уверен, что тема себя исчерпала и развивать ее дальше не стоит.
«Допустили ошибку, которая послужила всем уроком, выводы сделаны. Все всё поняли. Единственное, извинения звезд выглядели после унизительно», - добавил он.
Ранее 60-летний российский парикмахер Сергей Зверевзаявил, что его приемный сын Сергей Зверев-младший порочит его имя и намеренно врет из-за обиды. ОНн также рассказал, что перестал помогать сыну деньгами, поэтому Зверев-младший обиделся и пытается отомстить отцу.