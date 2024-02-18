Дубцова заявила, что в свое время честно победила в «Фабрике звезд»

Ирина Дубцова в свое время стала победительницей четвертого сезона популярного проекта «Фабрика звезд». И несмотря на прошедшие годы, ее до сих пор преследуют злые сплетни.

Так, ее бывший конкурент по шоу, Антон Зацепин, исполнивший песню «Ниже ростом только Губин», в недавней беседе с журналистами сказал, что Дубцова выиграла при поддержке продюсеров, заставивших голосовать только за нее.

Дубцова была неприятно удивлена подобным заявлением. Певица и автор песен отметила, что получила первое место в честной борьбе, пишет teleprogramma.pro.

«Более того, моя победа дала надежду ребятам из простых семей, с неизвестными фамилиями: не все продается и покупается, можно пройти кастинг на подобные проекты и осуществить свою мечту», - резюмировала она.