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Дубцова заявила, что в свое время честно победила в «Фабрике звезд»

Ирина Дубцова в свое время стала победительницей четвертого сезона популярного проекта «Фабрика звезд». И несмотря на прошедшие годы, ее до сих пор преследуют злые сплетни.

Дубцова заявила, что в свое время честно победила в «Фабрике звезд»
© РИА Новости

Так, ее бывший конкурент по шоу, Антон Зацепин, исполнивший песню «Ниже ростом только Губин», в недавней беседе с журналистами сказал, что Дубцова выиграла при поддержке продюсеров, заставивших голосовать только за нее.

Дубцова была неприятно удивлена подобным заявлением. Певица и автор песен отметила, что получила первое место в честной борьбе, пишет teleprogramma.pro.

«Более того, моя победа дала надежду ребятам из простых семей, с неизвестными фамилиями: не все продается и покупается, можно пройти кастинг на подобные проекты и осуществить свою мечту», - резюмировала она.

Ранее российская певица Ирина Дубцова призналась, что была на грани из-за аутоиммунного заболевания. Артистка сообщила, что серьезные проблемы со здоровьем у нее начались из-за стресса после тяжелого расставания.

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