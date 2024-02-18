Соседов высказался о будущем Анастасии Ивлеевой
На YouTube-канале «СпецКорр» продолжили обсуждение скандальной вечеринки Ивлеевой и ее последствий. Гостями студии были Сергей Соседов и Яна Поплавская.
Соседов сказал, что он убежден, что после того, как уляжется шум вокруг данного события, Анастасия вернется в привычную сферу деятельности. По словам музыкального критика, у нее есть высокопоставленные покровители, которые ее поддерживают, пишет Экспресс Газета.
«У нее полно подписчиков, у нее деньги, у нее связи, и, я думаю, какая-то крыша наверху. У нее такие представления о прекрасном — повесить камень на то самое место. Вот так она это видит», — возмутился Сергей Васильевич.
Ранее Таганский суд Москвы отклонил иск к компании МТС с требованием компенсировать $1 млрд за «голую вечеринку» в клубе «Мутабор», организованную блогером Анастасией Ивлеевой.