Певица Слава рассказала, на что потратит деньги от продажи квартиры
Анастасия Сланевская в шоу «Ты не поверишь!», что решила продать квартиру. В свое время Слава приобрела это жилье в тяжелый жизненный период. По ее словам, тогда ей хотелось «убежать, забыться и где-то спрятаться».
Сейчас же в квартире идет перманентный ремонт, и певица от этого очень устала, пишет gazeta.ru.
«Сил никаких нет на это. Надо лучше продать. Я стала более спокойной, уравновешенной», — отметила она.
Озвучила звезда и свои планы на деньги, которые получит от продажи надоевшей недвижимости. Она собирается с комфортом уехать всей большой семьей на отдых.
Ранее певица Слава в беседе с корреспондентами НТВ рассказала, что у нее начался сильный кашель на фоне стресса из-за плотного рабочего графика.
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