Певица Слава рассказала, на что потратит деньги от продажи квартиры

Анастасия Сланевская в шоу «Ты не поверишь!», что решила продать квартиру. В свое время Слава приобрела это жилье в тяжелый жизненный период. По ее словам, тогда ей хотелось «убежать, забыться и где-то спрятаться».

Сейчас же в квартире идет перманентный ремонт, и певица от этого очень устала, пишет gazeta.ru.

«Сил никаких нет на это. Надо лучше продать. Я стала более спокойной, уравновешенной», — отметила она.

Озвучила звезда и свои планы на деньги, которые получит от продажи надоевшей недвижимости. Она собирается с комфортом уехать всей большой семьей на отдых.