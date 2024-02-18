Суханкина рассказала о конфликте с братом
Маргарита Суханкина была гостьей шоу «Секрет на миллион». Певица рассказала, что ей пришлось вычеркнуть родного брата из своей жизни.
Брат Маргариты много лет практически не общался с семьей, не помогал родителям, хотя сам далеко не бедствовал.
Появился он только на похоронах матери. И вновь не оказал никакой поддержки – ни моральной, ни материальной, пишет gazeta.ru.
«Он привез деньги в конверте, это замечательно. Но этого бы не хватило даже на урну», — объяснила артистка.
Но вскорости брат Маргариты заявил о своем праве на наследство. Он торопил Суханкину. Скандалил и даже угрожал черными риелторами. В итоге Маргарита выплатила ему два миллиона рублей за его долю в квартире; по ее словам, при продаже она стоила бы гораздо меньше.
Лера Кудрявцева спросила, смогла ли Маргарита в итоге простить своего брата. Суханкина ответила, что не держит зла, но общаться с этим человеком никогда не будет.
Недавно в разговоре с журналистами Суханкина призналась, что уже шесть лет живет с любимым мужчиной. Ни его имени, ни подробностей знакомства вокалистка не раскрыла. Но зато добавила, что не готова отпускать своего избранника на постоянную работу. Ее устраивает, что он привел дом в полный порядок и прекрасно за ним ухаживает.