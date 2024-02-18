Суханкина рассказала о конфликте с братом

Маргарита Суханкина была гостьей шоу «Секрет на миллион». Певица рассказала, что ей пришлось вычеркнуть родного брата из своей жизни.

Брат Маргариты много лет практически не общался с семьей, не помогал родителям, хотя сам далеко не бедствовал.

Появился он только на похоронах матери. И вновь не оказал никакой поддержки – ни моральной, ни материальной, пишет gazeta.ru.

«Он привез деньги в конверте, это замечательно. Но этого бы не хватило даже на урну», — объяснила артистка.

Но вскорости брат Маргариты заявил о своем праве на наследство. Он торопил Суханкину. Скандалил и даже угрожал черными риелторами. В итоге Маргарита выплатила ему два миллиона рублей за его долю в квартире; по ее словам, при продаже она стоила бы гораздо меньше.

Лера Кудрявцева спросила, смогла ли Маргарита в итоге простить своего брата. Суханкина ответила, что не держит зла, но общаться с этим человеком никогда не будет.