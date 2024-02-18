Волочкова рассказала об отношении Собчак к своим подчиненным

«После съемки она уехала, а мы с Лолой (домработница Волочковой — прим. ред.) быстро что-то приготовили, посадили ребят, накормили. Они тогда сказали, что Ксюша имен наших за столько лет выучить не может. Ни разу не спросила даже, как у нас дела», — рассказала балерина.