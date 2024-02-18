Волочкова рассказала об отношении Собчак к своим подчиненным
Помощников Ксении Собчак осудили за вымогательство и отправили в колонию. Анастасия Волочкова считает, что в этой истории Ксения вышла сухой из воды. Волочкова в программе «Ты не поверишь!» рассказала, как была свидетелем общения журналистки со своими подчиненными.
По словам Волочковой, она была удивлена, что по имени Собчак обращалась только к Кириллу Суханкину, а с остальными сотрудниками общалась резко и высокомерно. Об этом пишет портал vokrug.tv.
«После съемки она уехала, а мы с Лолой (домработница Волочковой — прим. ред.) быстро что-то приготовили, посадили ребят, накормили. Они тогда сказали, что Ксюша имен наших за столько лет выучить не может. Ни разу не спросила даже, как у нас дела», — рассказала балерина.
12 февраля Хамовнический суд Москвы вынес приговор коммерческому директору медиахолдинга Ксении Собчак «Осторожно, Media» Кириллу Суханову. Итогом разбирательства стало реальное лишение свободы – суд приговорил Суханова к семи с половиной годам колонии строго режима. Среди фигурантов дела также числились экс-главред Tatler Ариана Романовская и экс-журналист Life Тамерлан Бигаев. Они получили по семь лет колонии.