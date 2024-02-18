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Наташа Королева в Америке заболела

Наташа Королева достаточно часто ездит в Соединенные Штаты – там живут ее родственники, мама и сестра. В этом году певица улетела в Майами в начале февраля. 12 февраля у ее мамы Людмилы Порывай был день рождения.

Наташа Королева в Америке заболела
© РИА Новости

После празднования артистка собиралась вернуться в Москву. Но ее задержала болезнь, пишет издание woman.ru.

Об этом рассказал телеведущий Вадим Такменев, пожелавший певице поскорее поправляться.

«Какой-то злой рок подобрался к жюри, потому что Наташа Королева, которая сейчас не в Москве, тоже подцепила какую-то загадочную болезнь и пытается из нее выбраться, а Лера Кудрявцева на днях сломала ногу, у нее вот так неудачно сошлись звезды», — сказал телеведущий.

Ранее в личном блоге Наташа разместила совместный снимок с мамой и сестрой, оставив короткую подпись:

«Мамуля! С днем рождения!».

Кроме того, в интернете появились кадры, на которых именинница вместе с дочкой активно танцуют на улице под ритмичную и динамичную музыку.

Шоу-бизнес
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