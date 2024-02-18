Наташа Королева в Америке заболела

«Какой-то злой рок подобрался к жюри, потому что Наташа Королева, которая сейчас не в Москве, тоже подцепила какую-то загадочную болезнь и пытается из нее выбраться, а Лера Кудрявцева на днях сломала ногу, у нее вот так неудачно сошлись звезды», — сказал телеведущий.