Наташа Королева в Америке заболела
Наташа Королева достаточно часто ездит в Соединенные Штаты – там живут ее родственники, мама и сестра. В этом году певица улетела в Майами в начале февраля. 12 февраля у ее мамы Людмилы Порывай был день рождения.
После празднования артистка собиралась вернуться в Москву. Но ее задержала болезнь, пишет издание woman.ru.
Об этом рассказал телеведущий Вадим Такменев, пожелавший певице поскорее поправляться.
«Какой-то злой рок подобрался к жюри, потому что Наташа Королева, которая сейчас не в Москве, тоже подцепила какую-то загадочную болезнь и пытается из нее выбраться, а Лера Кудрявцева на днях сломала ногу, у нее вот так неудачно сошлись звезды», — сказал телеведущий.
Ранее в личном блоге Наташа разместила совместный снимок с мамой и сестрой, оставив короткую подпись:
«Мамуля! С днем рождения!».
Кроме того, в интернете появились кадры, на которых именинница вместе с дочкой активно танцуют на улице под ритмичную и динамичную музыку.