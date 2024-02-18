Ксения Собчак показала подросшего сына от Максима Виторгана

Сын Ксении Собчак катался на лыжах в Мещерском парке. Платон был одет в синюю куртку, брюки, шапку с помпоном и перчатки. Мальчик шел на лыжах к журналистке.

"Кто свалился под финал трассы? Это лыжник-чемпион ко мне идет?" — спросила Собчак сына. "Нет, пока", — ответил Платон.

"Какой он лапочка, милый мальчишечка", "Прелесть!", "Платон красавчик", "Какой взрослый!", "Копия дедушки", "Очень похож на своего папу", — писали в комментариях.

Ксения Собчак воспитывает сына Платона от актера Максима Виторгана. Журналистка и режиссер сыграли свадьбу в 2013 году, однако в марте 2019-го объявили о расставании. В сентябре того же года Ксения Собчак вышла замуж за театрального режиссера Константина Богомолова. Влюбленные пригласили на торжество звездных друзей, в том числе журналиста Владимира Познера, актера Игоря Верника, певца Филиппа Киркорова, продюсера Яну Рудковскую, актрису Марию Шумакову и фигуристку Татьяну Навку.