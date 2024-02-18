Малежик рассказал о подарках от фанатов
Вячеславу Малежику исполнилось 77 лет. Свой праздник он планирует традиционно отметить в московском баре бардов «Гнездо глухаря». В канун дня рождения музыкант дал интервью журналистам «Московского Комсомольца».
Певец рассказал, в частности, о подарках, которые преподносили ему поклонники его творчества.
«Очень мне нравились времена, когда я дружил со всякими северными генералами, и мне привозили какую-нибудь громадную рыбину. На нее потом собиралась вся наша большая компания, чтобы выпить водки и поесть строганины», — рассказал Малежик.
Музыкант вспомнил историю с подаренным ему когда-то автомобилем.
«Мне тоже дарили машину… Причем автомобиль как достался мне бестолково, так бестолково и ушел. Во второй выезд на нем в меня въехал другой автомобиль. Потом пока чинили, в нем украли сиденья. Затем его угнали, а когда нашли, я его решил продать. И в итоге этот автомобиль был разбит вдребезги где-то на территории Болгарии, но, слава богу, никто не пострадал. В общем, такие подарки какие-то невезучие. Вещи, которые я сам зарабатываю, как правило, дольше служат и приносят мне больше радости».
А вот к цветам Малежик безразличен. По его словам, во времена его участия в «Веселых ребятах», их засыпали букетами, и он от них просто устал.
Певец Вячеслав Малежик признался, что из артистов-эмигрантов его не раздражает только Алла Пугачева.