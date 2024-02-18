Малежик рассказал о подарках от фанатов

«Мне тоже дарили машину… Причем автомобиль как достался мне бестолково, так бестолково и ушел. Во второй выезд на нем в меня въехал другой автомобиль. Потом пока чинили, в нем украли сиденья. Затем его угнали, а когда нашли, я его решил продать. И в итоге этот автомобиль был разбит вдребезги где-то на территории Болгарии, но, слава богу, никто не пострадал. В общем, такие подарки какие-то невезучие. Вещи, которые я сам зарабатываю, как правило, дольше служат и приносят мне больше радости».