Андрей Губин, как стало известно СМИ, планирует возвращение на сцену и гастроли. Сейчас готовится его программа, в которую войдут хиты певца, такие, как «Танцы» и «Девушки как звезды». Обнародована даже стоимость выступлений певца – 700 тысяч рублей. Об этом пишут ura.news.

Но, прежде чем выйти к широкой публике, певцу следует еще подлечиться. Губин последние 15 лет страдает от неврологического заболевания. Ему предстоит решить проблемы с мимикой и дикцией. Организаторы надеются, что у Губина все получится и запланированный на этот год тур состоится.

Андрей Губин перестал выступать в 2010 году. Спустя время он рассказал, что ушел со сцены, так как «почувствовал себя некомфортно в этом мире».