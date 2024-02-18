Галич сообщила об исполнении заветной мечты

Ида Галич побывала в Мурманской области. В далекие края телеведущая с подругами отправилась за заветной мечтой — Ида давно хотела увидеть горбатых китов в их естественной среде обитания. Об этом пишет super.ru.

Желание Иды сбылось. Видеоотчет о случившемся блогер выложила в социальной сети.

«Теперь мы с девочками входим в 1% людей, видевших горбатого кита. Трудно описать словами, какие невероятные эмоции мы получили в те минуты, но могу сказать, что мы до сих пор приходим в себя!» — сообщила Галич.

1 мая 2018 года Ида Галич вышла замуж за блогера Алана Басиева. 7 февраля 2020 года у пары родился сын Леон, и в конце того же года супруги признались, что разводятся, но сохраняют дружеские отношения.