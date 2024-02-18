«Всегда оберегает»: Гурцкая рассказала о поддержке близкого человека

В мае прошлого года ушел из жизни супруг Дианы Гурцкой. Певица до сих пор не снимает траур, и редко появляется на публике. После долгого перерыва в общении с прессой Диана согласилась дать интервью журналистам программы «Сегодня вечером».

В студии Диана появилась вместе со старшим братом Робертом Гурцким, который является и ее продюсером. Певица призналась, что их связывают не только родственные и рабочие отношения, но и дружеские. Гурцкая уверена, что своим успехом обязана именно Роберту, так как он настоял на том, чтобы она делала музыкальную карьеру. Об этом пишет портал vokrug.tv.

Исполнительница рассказала, что брат до сих пор продолжает заботиться о ней, как в детстве, и старается оберегать от неприятностей.

«Всегда бережет, всегда оберегает, но, наверное, я так же к нему отношусь, несмотря на то что он старше, но есть сестринское такое отношение», — сказала звезда.

Певица отметила, что очень благодарна брату за поддержку, которую он ей оказал, когда не стало мужа. Только благодаря этому она не опускает руки и продолжает работать.