Лоза назвал размер своей пенсии после Лолиты

У меня пенсия 16 тысяч рублей, мне сняли доплату москвича, потому что я получаю дополнительный доход — мне авторские отчисления идут. По нашему законодательству, если у тебя есть дополнительный доход, тебе не положена эта доплата. Нет, конечно, не может [пенсионер прожить на такие пенсии]. Я не смогу прожить. Если у меня не будет дополнительного заработка, то я умру с голоду, — заявил Лоза.