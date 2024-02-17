Малахов опроверг слухи о помощи Барановской в карьере на телевидении
Андрей Малахов на fashion-завтраке «Беседы о моде и искусстве» в рамках дней китайского Нового года заявил, что не считает себя «крестным отцом» Юлии Барановской на телевидении. Он всего лишь когда-то сказал, что верит в ее успех. Об этом пишет 5 Канал.
«Это Юля всем говорит, что я ее крестный отец, потому что она дала мне интервью и потом сказала, что хочет быть телеведущей, а я ей сказал, что она обязательно станет», - сообщил телеведущий.
Более того, Малахову доводилось поддержать не только Барановскую.
«Мы сегодня вспоминали, как в 2001 году у меня на программе появилась маленькая девочка, которая только что снялась в „Ералаше“, у нее были горящие глаза, и она сказала, что хочет быть известной певицей. Ее звали Наташа. Я ей говорю: „Наташа, ты обязательно будешь“. И через четыре года ко мне приходит на программу уже певица Глюкоза, которую тогда знали только по мультяшному клипу, и говорит: „Это я, вы мне сказали“… И таких историй за мою карьеру очень много», — отметил Малахов.
Накануне шоумен Андрей Малахов заявил, что не празднует День влюбленных (День святого Валентина). Малахов сказал, что не знает такой праздник и отметил, что 14 февраля перестали отмечать. Телеведущий также напомнил, что подобные праздники рекламируют в коммерческих целях.