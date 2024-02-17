Малахов опроверг слухи о помощи Барановской в карьере на телевидении

«Мы сегодня вспоминали, как в 2001 году у меня на программе появилась маленькая девочка, которая только что снялась в „Ералаше“, у нее были горящие глаза, и она сказала, что хочет быть известной певицей. Ее звали Наташа. Я ей говорю: „Наташа, ты обязательно будешь“. И через четыре года ко мне приходит на программу уже певица Глюкоза, которую тогда знали только по мультяшному клипу, и говорит: „Это я, вы мне сказали“… И таких историй за мою карьеру очень много», — отметил Малахов.