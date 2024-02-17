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Знакомая Пугачевой рассказала о перспективах возвращения певицы

Алла Пугачева в последнее время редко выходит в свет и почти не ведет социальные сети. Новости о Примадонне поклонники в основном из СМИ и аккаунтов ее супруга и знакомых.

Знакомая Пугачевой рассказала о перспективах возвращения певицы
© РИА Новости

Любовь Аксенова, портниха и подруга Аллы Борисовны рассказала журналистам «Московского Комсомольца, почему та молчит.

«Алла ничего не говорит о себе, потому что устала от пристального внимания. Это надоедает. Кому понравится, когда из тебя душу тянут. Она, тем более, никогда не любила шумихи вокруг себя. Вот, Стефановичу (бывшему мужу Пугачевой – прим. ред.) это нравилось. Они даже иногда ссорились по этому поводу. А Алла всегда хотела спокойствия», - сказала Аксенова.

Швея уверена, что Пугачева покинула страну из-за детей и мужа. Пройдет время, и она вернется на родину.

«Детки к тому времени подрастут, осознают многое. Алла всегда любила Россию. Поэтому она обязательно вернется», — заявила Аксенова.

Ранее Геннадий Хазанов, художественный руководитель московского Театра эстрады, объяснил, что не станет убирать портрет Аллы Пугачевой из фойе. Как констатировал юморист, пока для этого «нет никаких оснований».

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