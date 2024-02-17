Знакомая Пугачевой рассказала о перспективах возвращения певицы

«Алла ничего не говорит о себе, потому что устала от пристального внимания. Это надоедает. Кому понравится, когда из тебя душу тянут. Она, тем более, никогда не любила шумихи вокруг себя. Вот, Стефановичу (бывшему мужу Пугачевой – прим. ред.) это нравилось. Они даже иногда ссорились по этому поводу. А Алла всегда хотела спокойствия», - сказала Аксенова.