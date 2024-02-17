Почти все члены жюри шоу «Суперстар» страдают от болезней

Ведущий программы «Центральное телевидение» Вадим Такменев посчитал закономерностью болезни членов жюри шоу «Суперстар». Видео опубликовано на сайте НТВ.

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«Какой-то злой рок подобрался к жюри, потому что Наташа Королева, которая сейчас не в Москве, тоже подцепила какую-то загадочную болезнь и пытается из нее выбраться, а Лера Кудрявцева на днях сломала ногу, у нее вот так неудачно сошлись звезды», — посетовал телеведущий.

В студии Такменева находился певец Стас Пьеха, которому пришлось отменить концерт из-за потери голоса. Исполнитель признался, что чувствует себя лучше и скоро планирует вернуться на сцену. Однако Пьеха не стал говорить в эфире, а писал на доске, так как врачи посоветовали артисту соблюдать голосовой покой.

Телеведущий также связался в эфире с Кудрявцевой, которая прокомментировала инцидент со сломанной ногой. Она призналась, что услышала дикий хруст в колене после того, как совершила прыжок во время репетиции нового проекта на НТВ. Кудрявцева вспомнила, что упала на сцену с дикой болью.

13 февраля стало известно, что Стас Пьеха отменил концерт в Орле из-за проблем со здоровьем. Он признался, что получил травму связки после того, как выступил с трахеитом на сольном концерте в Воронеже.