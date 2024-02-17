Шутка Преснякова «женщины – не люди» прозвучала на всю страну
Очередной выпуск шоу «Голос» состоялся 16 февраля на Первом канале. Идут «слепые прослушивания» и наставники Полина Гагарина, Антон Беляев, Владимир Пресняков и Zivert набирают команды. Об этом пишет портал vokrug.tv.
После выступления одной из участниц, Эммы Дергилевой, к ней повернулись только наставники мужского пола. Эмма поблагодарила их и сказала:
«Очень рада, что повернулись люди, на которых я надеялась больше всего».
Zivert оценила иронию ситуации и пошутила:
«Славу Богу, что нелюди не повернулись», отметив себя и Гагарину.
Тему решил продолжить Владимир Пресняков:
«А девчонки - не люди».
Певица Zivert в вокальном шоу «Голос» впервые заняла кресло наставника. Артистка заменила рэпера Басту.
Рамблер: главные новости