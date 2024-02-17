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Шутка Преснякова «женщины – не люди» прозвучала на всю страну

Очередной выпуск шоу «Голос» состоялся 16 февраля на Первом канале. Идут «слепые прослушивания» и наставники Полина Гагарина, Антон Беляев, Владимир Пресняков и Zivert набирают команды. Об этом пишет портал vokrug.tv.

Шутка Преснякова «женщины – не люди» прозвучала на всю страну
© РИА Новости

После выступления одной из участниц, Эммы Дергилевой, к ней повернулись только наставники мужского пола. Эмма поблагодарила их и сказала:

«Очень рада, что повернулись люди, на которых я надеялась больше всего».

Zivert оценила иронию ситуации и пошутила:

«Славу Богу, что нелюди не повернулись», отметив себя и Гагарину.

Тему решил продолжить Владимир Пресняков:

«А девчонки - не люди».

Певица Zivert в вокальном шоу «Голос» впервые заняла кресло наставника. Артистка заменила рэпера Басту.

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