«Спасибо службе очистки дорог»: Погребняк упала и травмировалась
Недавно СМИ писали, что на плохо очищенной московской улице поскользнулся, упал и получил серьезную травму Евгений Петросян. Эстафету травмированных представителей шоу-бизнеса подхватила Мария Погребняк.
Экс-супруга известного футболиста пожаловалась, что упала и расшиблась, к счастью, не столь сильно, как немолодой сатирик. У Марии ушибы и синяки, ссадины на коленках и ладонях, болит спина и сорван ноготь, пишет teleprogramma.pro.
«Спасибо всем службам, отдельное — службе очистки дорог», - возмутилась Погребняк.
Весной 2023 года СМИ сообщили, что Мария Погребняк рассталась с мужем. Пока блогер находилась на съемках шоу «Звезды в Африке», футболиста видели в клубах Москвы в окружении разных девушек, однако никто из экс-супругов не подтверждал и не опровергал эту информацию.