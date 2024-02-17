«Спасибо службе очистки дорог»: Погребняк упала и травмировалась

Недавно СМИ писали, что на плохо очищенной московской улице поскользнулся, упал и получил серьезную травму Евгений Петросян. Эстафету травмированных представителей шоу-бизнеса подхватила Мария Погребняк.

Экс-супруга известного футболиста пожаловалась, что упала и расшиблась, к счастью, не столь сильно, как немолодой сатирик. У Марии ушибы и синяки, ссадины на коленках и ладонях, болит спина и сорван ноготь, пишет teleprogramma.pro.

«Спасибо всем службам, отдельное — службе очистки дорог», - возмутилась Погребняк.