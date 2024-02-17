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Жена Панкратова-Черного опровергла информацию об осложнениях у актера

Юлия Монахова, жена актера Александра Панкратова-Черного, назвала неверной информацию о том, что у артиста обострились проблемы с легкими на фоне множественных переломов ребер. Об этом шла речь в ее разговоре с журналистами РИА Новости.

Жена Панкратова-Черного опровергла информацию об осложнениях у актера
© РИА Новости

«Это вражеские голоса. Ничего подобного», - сказала Монахова.

Юлия также сообщила, что артист сейчас готовится к предстоящим гастролям.

Как ранее писали СМИ, у Панкратова-Черного начались осложнения. Дал о себе знать ушиб легких. Кроме того, у актера начался гидроторакс и заметны проявления дыхательной недостаточности. Панкратов-Черный страдает от одышки и не может позволить даже легких нагрузок.

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