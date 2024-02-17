Жена Панкратова-Черного опровергла информацию об осложнениях у актера

Юлия Монахова, жена актера Александра Панкратова-Черного, назвала неверной информацию о том, что у артиста обострились проблемы с легкими на фоне множественных переломов ребер. Об этом шла речь в ее разговоре с журналистами РИА Новости.

«Это вражеские голоса. Ничего подобного», - сказала Монахова.

Юлия также сообщила, что артист сейчас готовится к предстоящим гастролям.