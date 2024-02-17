У Панкратов-Черного начались осложнения после переломов

У Александра Панкратова-Черного начались осложнения после переломов, которые народный артист РФ получил в Красноярске. Ранее медики зафиксировали у него переломы шести ребер.

Как пишет gazeta.ru, дал о себе знать ушиб легких. Кроме того, у актера начался гидроторакс и заметны проявления дыхательной недостаточности. Панкратов-Черный страдает от одышки и не может позволить даже легких нагрузок.

Но сам актер нацелен на выздоровление и полную реабилитацию после тяжелых травм. Как он убежден, сейчас главное – здоровье, а в тех спектаклях, где он задействован, пока ему подберут замену.