Супруга Петросяна прокомментировала его состояние
Татьяна Брухунова, молодая супруга народного артиста РСФСР Евгения Петросяна, путешествовала по Китаю в то время, когда юморист был госпитализирован с травмой и перенес операцию.
Как пишет «Комсомольская Правда», Брухунова сообщила, что ее поездка завершается и она собирается в Москву. Татьяна собрала также скриншоты публикаций о беде, приключившейся с ее супругом, и отметила, что все это – пустые сплетни.
«Все это фейки», — написала она поверх скриншота.
11 февраля сообщалось, что Петросян упал во время прогулки по Лесной улице в Москве, после чего его увезли на «скорой» с переломом предплечья со смещением. Отмечалось, что артисту предстоит операция — ему в руку планируют вставить титановые пластины.
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