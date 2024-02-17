Супруга Петросяна прокомментировала его состояние

Татьяна Брухунова, молодая супруга народного артиста РСФСР Евгения Петросяна, путешествовала по Китаю в то время, когда юморист был госпитализирован с травмой и перенес операцию.

Как пишет «Комсомольская Правда», Брухунова сообщила, что ее поездка завершается и она собирается в Москву. Татьяна собрала также скриншоты публикаций о беде, приключившейся с ее супругом, и отметила, что все это – пустые сплетни.

«Все это фейки», — написала она поверх скриншота.