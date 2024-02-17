Хазанов отказался убирать портрет Пугачевой из фойе Театра эстрады

Геннадий Хазанов, художественный руководитель московского Театра эстрады, объяснил, что не станет убирать портрет Аллы Пугачевой из фойе. Как констатировал юморист, пока для этого «нет никаких оснований».

Ранее Алла Борисовна не раз выступала на сцене театра и ее портрет висит в там не один год, пишет «Комсомольская Правда».

Также артист публично отметил, что его огорчают сплетни о том, что он живет в Европе и недостаточно лоялен к России. 78-летний артист напомнил, что он продолжает играть в Ленкоме, живет в Москве и никуда не собирается.