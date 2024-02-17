Басков заявил, что не считает коллегой Григорьева-Апполонова

Певец Николай Басков ведет музыкальную программу «Ну-ка, все вместе! Хором!» на канале «Россия 1», где в специальном сезоне соревнуются коллективы. В шоу к 100 экспертам, во главе которых исполнитель Сергей Лазарев, присоединились два солиста группы «Иванушки International» — Кирилл Туриченко и Кирилл Андреев.

Басков стал расспрашивать о причинах отсутствия еще одного участника коллектива Андрея Григорьева-Апполонова на шоу. Артисты рассказали, что он заболел и остался дома.

Во время шоу певец поделился одной историей, связанной с Григорьевым-Апполоновым. Он высказался, что ему не по душе, как к нему обращается артист.

— Мне не нравится, что он все время говорит «коллега». Я говорю: «Я рэпом не занимаюсь», — заявил Басков.