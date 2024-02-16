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Празднуем День Рождения Олега Гаркуши 25 февраля на концерте группы «АукцЫон» в клубе «Космонавт»!

Легендарная группа «АукцЫон» приглашает всех на большой зимний концерт 25 февраля в клубе «Космонавт», приуроченный ко дню рождения Олега Гаркуши. Музыкальный драйв, живые эксперименты со звуком, любимые песни и, конечно, сюрпризы ждут всех на концерте, ведь день рождения только раз в году.

Празднуем День Рождения Олега Гаркуши 25 февраля на концерте группы «АукцЫон» в клубе «Космонавт»!
© Партнерский материал

Подробности и билеты:

https://www.cosmonavt.su/aukcyon

Шоу-бизнес
Олег Гаркуша