У Лободы могут отсудить 5 миллионов рублей за подделку документов

«В случае, если по результату второй экспертизы также будет выявлено, что подпись была не проставлена, а из слов истца не усматривалось, что она знает про договор и хочет его сохранить, то такой договор с высокой долей вероятности будет признан незаключенным, а обстоятельства исполнения Светланой песен без надлежащего согласия автора будут признаны незаконными», — объяснила юрист.