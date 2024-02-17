«Воевать должны те, кто умеют или хотят» — Юрий Лоза заступился за Киркорова

Кажется, последствия голой вечеринки будут еще очень долго сопровождать всех, даже тех, кто не был на ней. Певец и композитор Юрий Лоза выступил с неожиданным заявлением в поддержку Филиппа Киркорова. Сразу после нашумевшей вечеринки Лоза прошелся по певцу и жестко осудил всех присутствующих там. Но сейчас изменил позицию. «Если человек поет «Двигай попой», то что, ему теперь вообще не петь или петь «Не двигай попой»? Ну нет у него других песен, а сам он написать не может. И почему кто-то должен из них идти воевать? Воевать должны те, кто умеют или хотят, а эти люди там только все испортят, — заявил Лоза. Вчера общественный деятель и политик Виталий Бородин публично призвал Стаса Михайлова в зону боевых действий СВО. Также он сообщил о дополнительном списке, в который попадут новые группы знаменитостей, которых будут запрещать в ближайшее время. С ним согласился актер Алексей Огурцов, добавив, что если артисты сейчас хотят выступать как раньше, то они должны поддержать Россию. Недавний визит Филиппа Киркорова в Горловку раскритиковали в сети, назвав это цирком. После знаменитой голой вечеринки короля поп-музыки публично отменили, вырезав его из шоу на тв, фильмов и корпоративных вечеров. Однако, недавно заявили, что во втором сезоне шоу «Маска» певец все же примет участие.