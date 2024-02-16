42-летний Дима Билан ответил на слухи о пластических операциях

«Даже в качалке. Я вообще за гимнастику, на самом деле, за ЛФК. Абсолютно разделяю желание нарастить массу, но я за то, чтобы была пластика (физическая). Потому что пластика — это все: внутренние органы, зарядка, кровоснабжение, незабитые мышцы», — высказался артист.