Оставшаяся без концертов Лолита раскрыла размер пенсии

Певица Лолита Милявская рассказала, что размер ее пенсии составляет 23,8 тысячи рублей. Как заявила артистка в своем Telegram-канале, она также получает надбавку к выплатам от властей Москвы.

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Всем, кто писал под моими постами «бабка», посвящаю и подтверждаю гордость за пенсионное удостоверение. Моя пенсия составляет 23 856 рублей 55 копеек! Спасибо Москве за надбавку, — написала Лолита.

По словам артистки, она содержит семью и помогает людям на «честно заработанные» деньги. Лолита также добавила, что к ней никогда не возникало претензий по поводу оплаты налогов.

Ранее сообщалось о полной отмене юбилейного тура Лолиты по России. По некоторым данным, этого добились общественники из-за ее участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Организаторы уже официально объявили об отмене выступлений певицы в Перми и Екатеринбурге. Кроме этого, не состоятся концерты Лолиты в Иркутске, Красноярске и Челябинске.