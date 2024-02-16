В новом шоу "Выживалити" проверят, на что готовы пойти звезды ради денег

1 марта на телеканале "Пятница!" стартует "Выживалити" - 14 звезд популярных отправятся на это шоу и попробуют остаться людьми в борьбе за 10 миллионов рублей. Во время испытаний каждый игрок будет доведен до предела и вынужден задаться вопросом: на что он готов пойти ради победы.

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Участниками станут 14 звезд популярных российских реалити-шоу: от "Последнего героя" и "Битвы экстрасенсов" до "Танцев", "Выжить в Дубае" и "Дома-2". Среди них участница проекта "Звезды в Африке" Юлия Гаврилина, победитель "Битвы экстрасенсов" Свами Даши, победительница шоу "Пацанки" Анна Горохова, участник шоу "Дом-2" Степан Меньщиков и другие. Ведущий проекта - Вадим Демчог.

"На первый взгляд, это обычное состязательное шоу, но в глубине скрыт мощный психологический контекст. "Выживалити" - самое жестокое и трансформационное шоу на российском телевидении. Что меня восхитило в участниках, так это ничем не уничтожимое стремление остаться людьми. Жестокость проекта сводится к одному главному месседжу - страстному желанию в современных реалиях всколыхнуть камертон подлинных ценностей жизни. На современном российском телевидении должно быть такое камертональное шоу, которое радирует в мир сигнал о том, какую фундаментальную роль играют человеческие ценности", - говорит Вадим Демчог.

Мир "Выживалити" устроен так, что испытания никогда не заканчиваются - даже если сами игроки думают, что настало время для отдыха.