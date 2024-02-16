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Бизнес актрисы Марии Кожевниковой по аренде авто заработал 200 миллионов рублей

Бизнес актрисы Марии Кожевниковой принес ей около 200 млн рублей. Об этом сообщает «Звездач».

Бизнес звезды «Универа» по аренде авто заработал 200 миллионов рублей
© соцсети

Согласно информации издания, Кожевникова состоит в списке учредителей бизнеса по аренде автомобилей. Общество с ограниченной ответственностью «КИК» было зарегистрировано в 2018 году. Звезде сериала «Универ» принадлежит четвертая часть компании.

Фирма по аренде грузовых и легковых автомобилей принесла выручку в размере 197 миллионов рублей, а также прибыль в размере 12 миллионов рублей. Также у компании Кожевниковой отсутствуют задолженности в налоговой.

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Кожевникова известна по роли Аллы Гришко в комедийном сериале «Универ». Она также снялась в проектах «Батальонъ», «Склифосовский», «В активном поиске».

Кожевникова воспитывает троих сыновей от бизнесмена Евгения Васильева — Ивана, Максима и Василия. Звезда находится в отношениях с предпринимателем с 2013 года, официально они не женаты. Актриса объясняла, что штамп в паспорте не имеет никакого значения — для нее важно, что они обвенчалась в православном монастыре в Ницце.

Ранее управление ФНС по Ленобласти назначило проверку документов ИП Насти Ивлеевой.

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