«Впавший в кому» участник «Дома-2» заявил, что у него все хорошо

Экс-участник телепроекта «Дом-2», бодибилдер Александр Фаломин в беседе с «Газетой.Ru» опроверг информацию о том, что впадал в кому из-за передозировки наркотиков. Спортсмен заверил, что с ним все в порядке.

© Александр Фаломин/VK

«Нет [эта информация не соответствует действительности]. Слава Богу, все хорошо», — сказал Фаломин.

16 февраля Telegram-канал Mash сообщил, что звезда телепроекта «Дом-2» 41-летний Александр Фаломин впал в кому во время празднования Дня всех влюбленных. Бригада скорой помощи подобрала его на улице в столичном районе Солнцево и экстренно госпитализировала. По приезде в больницу врачи тут же подключили Фаломина к аппарату ИВЛ.

Как утверждает Mash, медики диагностировали у него сильную передозировку наркотиками. В публикации говорится, что звезда «Дома-2» употреблял мефедрон с фенобарбиталом. Сейчас Фаломин чувствует себя лучше и идет на поправку, пишет Telegram-канал.