«Без страз и перьев»: Киркоров вернулся в шоу «Маска» в новом образе

Певец Филипп Киркоров вернулся в популярное шоу «Маска», сменив имидж и отказавшись от экстравагантных костюмов и страз. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Ранее стало известно, что Филипп Киркоров возглавит жюри пятого сезона шоу «Маска», в состав которого также войдут Валерия, Регина Тодоренко и Тимур Родригез. Кроме того, зрители увидят Диму Билана и Анатолия Цоя.

Премьера нового сезона состоится 18 февраля в 20.20 на НТВ. В онлайн-презентации поклонники телепроекта увидели, что Киркоров пришел на программу в фиолетовом костюме, который украсила брошь с эмблемой «Маски».

При этом певец оценил новую стрижку ведущего «Маски» Вячеслава Макарова и пообещал взять ее на заметку. Если на презентации артист начесал свои выкрашенные под «яркую» седину волосы, то в первом выпуске телепроекта Киркоров появился с черными волосами.

Кадр из телепрограммы

Заметно, что поп-исполнитель сменил образ и теперь отдает предпочтения строгим костюмам без экстравагантных страз и перьев. И более выдержанным стал стиль брошей, рубашек и обуви, отмечает газета.